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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев сыграет на турнире в Канаде

Российский теннисист Даниил Медведев выложил пост в социальных сетях, где сообщил, что вылетел в Канаду для участия на турнире категории «Мастерс» в Торонто.

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Источник: Reuters

Спортсмен опубликовал два эмодзи: изображения самолета и флага Канады.

Это будет первое выступление 27-летнего россиянина на харде после грунтового и травяного сезонов. Даниил Медведев пропустил турнир ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где был чемпионом в 2022 году, а также не заявился на турнир ATP-500, который проходит в Вашингтоне.

«Мастерс» в Торонто пройдет с 7 по 13 августа. В прошлом году на канадском турнире Медведев проиграл в первом круге.

Даниил Медведев в текущем сезоне завоевал пять титулов ATP. Четыре из них были выиграны на харде. Он занимает третью строчку в мировом рейтинге, уступая сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу.

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Даниил Медведев сыграет на турнире в Канаде
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