Даниил Медведев сыграет на турнире в Канаде

Спортсмен опубликовал два эмодзи: изображения самолета и флага Канады.

Это будет первое выступление 27-летнего россиянина на харде после грунтового и травяного сезонов. Даниил Медведев пропустил турнир ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где был чемпионом в 2022 году, а также не заявился на турнир ATP-500, который проходит в Вашингтоне.

«Мастерс» в Торонто пройдет с 7 по 13 августа. В прошлом году на канадском турнире Медведев проиграл в первом круге.