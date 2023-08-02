Даниил Медведев сыграет на турнире в Канаде
Российский теннисист Даниил Медведев выложил пост в социальных сетях, где сообщил, что вылетел в Канаду для участия на турнире категории «Мастерс» в Торонто.
Российский теннисист Даниил Медведев выложил пост в социальных сетях, где сообщил, что вылетел в Канаду для участия на турнире категории «Мастерс» в Торонто.
Спортсмен опубликовал два эмодзи: изображения самолета и флага Канады.
Это будет первое выступление 27-летнего россиянина на харде после грунтового и травяного сезонов. Даниил Медведев пропустил турнир ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где был чемпионом в 2022 году, а также не заявился на турнир ATP-500, который проходит в Вашингтоне.
«Мастерс» в Торонто пройдет с 7 по 13 августа. В прошлом году на канадском турнире Медведев проиграл в первом круге.
Даниил Медведев в текущем сезоне завоевал пять титулов ATP. Четыре из них были выиграны на харде. Он занимает третью строчку в мировом рейтинге, уступая сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу.