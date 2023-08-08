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18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Азаренко: Не отказывалась бы от рукопожатий на месте украинских теннисисток

Экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко выразила свое мнение об отказе украинских теннисисток от послематчевых рукопожатий.

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Источник: AP 2023

Виктория Азаренко заявила, что не стала бы отказываться от послематчевых рукопожатий на месте украинок, но уважает их выбор.

«Я считаю, что это личный выбор украинских спортсменов. Это нестандартная практика. Я бы так не делала, но я не в том положении, чтобы судить. Я буду уважать и принимать их выбор», — цитирует Азаренко The Tennis Letter.

Летом 2023 года Азаренко проиграла украинке Элине Свитолиной на Уимблдоне и на турнире в Вашингтоне, в обоих случаях обошлось без рукопожатий.

Виктория Азаренко возглавляла рейтинг WTA в общей сложности на протяжении 51 недели. Белорусская теннисистка дважды побеждала на турнире Большого шлема — в 2012 и 2013 годах Азаренко покорился Открытый чемпионат Австралии.

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