Азаренко: Не отказывалась бы от рукопожатий на месте украинских теннисисток

Виктория Азаренко заявила, что не стала бы отказываться от послематчевых рукопожатий на месте украинок, но уважает их выбор.

«Я считаю, что это личный выбор украинских спортсменов. Это нестандартная практика. Я бы так не делала, но я не в том положении, чтобы судить. Я буду уважать и принимать их выбор», — цитирует Азаренко The Tennis Letter.

Летом 2023 года Азаренко проиграла украинке Элине Свитолиной на Уимблдоне и на турнире в Вашингтоне, в обоих случаях обошлось без рукопожатий.