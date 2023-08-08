Азаренко: Не отказывалась бы от рукопожатий на месте украинских теннисисток
Экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко выразила свое мнение об отказе украинских теннисисток от послематчевых рукопожатий.
Экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко выразила свое мнение об отказе украинских теннисисток от послематчевых рукопожатий.
Виктория Азаренко заявила, что не стала бы отказываться от послематчевых рукопожатий на месте украинок, но уважает их выбор.
«Я считаю, что это личный выбор украинских спортсменов. Это нестандартная практика. Я бы так не делала, но я не в том положении, чтобы судить. Я буду уважать и принимать их выбор», — цитирует Азаренко The Tennis Letter.
Летом 2023 года Азаренко проиграла украинке Элине Свитолиной на Уимблдоне и на турнире в Вашингтоне, в обоих случаях обошлось без рукопожатий.
Виктория Азаренко возглавляла рейтинг WTA в общей сложности на протяжении 51 недели. Белорусская теннисистка дважды побеждала на турнире Большого шлема — в 2012 и 2013 годах Азаренко покорился Открытый чемпионат Австралии.