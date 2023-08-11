Касаткина и Рыбакина сыграют в ¼ финала турнира в Монреале
Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (6:3, 6:4) в матче третьего круга турнира WTA в Монреале.
Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (6:3, 6:4) в матче третьего круга турнира WTA в Монреале.
В четвертьфинале Кастакина сыграет с представительницей Казахстана и третьей сеянной на турнире Еленой Рыбакиной, которая обыграла американку Слоан Стивенс (6:3, 6:3).
Касаткина во второй раз в карьере дошла в Монреале до четвертьфинальной стадии. Первый раз это ей удалось сделать в 2016 году, после чего она ни разу не проходила дальше второго круга.
Турнир в Монреале завершится 13 августа.