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10:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина и Рыбакина сыграют в ¼ финала турнира в Монреале

Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (6:3, 6:4) в матче третьего круга турнира WTA в Монреале.

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Источник: Reuters

В четвертьфинале Кастакина сыграет с представительницей Казахстана и третьей сеянной на турнире Еленой Рыбакиной, которая обыграла американку Слоан Стивенс (6:3, 6:3).

Касаткина во второй раз в карьере дошла в Монреале до четвертьфинальной стадии. Первый раз это ей удалось сделать в 2016 году, после чего она ни разу не проходила дальше второго круга.

Турнир в Монреале завершится 13 августа.

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