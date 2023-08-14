Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России

Российская теннисистка Людмила Самсонова благодаря выходу в финал турнира WTA в Монреале поднялась с 18-й на 12-ю строчку, сместив c нее соотечественницу Дарью Касаткину, что позволило 24-летней теннисистке впервые в карьере стать первой ракеткой России.