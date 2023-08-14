Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Российская теннисистка Людмила Самсонова благодаря выходу в финал турнира WTA в Монреале поднялась с 18-й на 12-ю строчку, сместив c нее соотечественницу Дарью Касаткину, что позволило 24-летней теннисистке впервые в карьере стать первой ракеткой России.
В топ-10 мирового рейтинга никаких перестановок не произошло. Лидером рейтинга является Ига Швентек из Польши. Второй идет белоруска Арина Соболенко, третьей — американка Джессика Пегула.
Топ-10 рейтинга WTA:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9730 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6030;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5755;
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4746;
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3760;
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3510;
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3445;
10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3211.
Топ-10 ракеток России:
12 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2745;
13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2735;
16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2485;
21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2115;
27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1635;
37 (34). Анна Блинкова (Россия) — 1283;
64 (65). Элина Аванесян (Россия) — 901;
67 (70). Мирра Андреева (Россия) — 879;
67 (63). Анна Калинская (Россия) — 903;
80 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 817.