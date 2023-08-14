Джокович провел тренировку в Цинциннати, он сыграет там впервые с 2020 года

Теннисист впервые выступит в США после US Open — 2021, где он уступил Даниилу Медведеву. После этого Джоковича не пускали в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса. А в Цинциннати он не играл с 2020 года, в 2021-м спортсмен снялся с турнира.
«Мне нравится ощущение, которое я испытываю после 20 с лишним лет профессионального тенниса. Огонь все еще горит. Есть еще тот драйв и мотивация, чтобы действительно приходить на крупнейшие спортивные соревнования и пытаться побеждать, пытаться выигрывать титулы и пытаться произвести хорошее впечатление на толпу», — приводит слова Джоковича Tennis Up To Date.
В Цинциннати Джокович выступит как в одиночном, так и в парном разряде.
В отличие от турниров Большого шлема, где призовые равны, на Мастерсе в Цинциннати они различаются. У мужчин призовой фонд составит $ 6,6 млн, у женщин — $ 2,7 млн. Победитель сетки ATP получит $ 1 млн, WTA — $ 454 тыс.