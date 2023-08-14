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15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович провел тренировку в Цинциннати, он сыграет там впервые с 2020 года

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович провел первую тренировку на корте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который начался 13 августа.

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Источник: AFP 2023

Теннисист впервые выступит в США после US Open — 2021, где он уступил Даниилу Медведеву. После этого Джоковича не пускали в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса. А в Цинциннати он не играл с 2020 года, в 2021-м спортсмен снялся с турнира.

«Мне нравится ощущение, которое я испытываю после 20 с лишним лет профессионального тенниса. Огонь все еще горит. Есть еще тот драйв и мотивация, чтобы действительно приходить на крупнейшие спортивные соревнования и пытаться побеждать, пытаться выигрывать титулы и пытаться произвести хорошее впечатление на толпу», — приводит слова Джоковича Tennis Up To Date.

В Цинциннати Джокович выступит как в одиночном, так и в парном разряде.

В отличие от турниров Большого шлема, где призовые равны, на Мастерсе в Цинциннати они различаются. У мужчин призовой фонд составит $ 6,6 млн, у женщин — $ 2,7 млн. Победитель сетки ATP получит $ 1 млн, WTA — $ 454 тыс.

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 Джокович провел тренировку в Цинциннати, он сыграет там впервые с...
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