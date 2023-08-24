Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Партизани
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:30
Норшелланн
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Абердин
Футбол. Еврокубки
20:00
Фарул
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:00
Сепси
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Твенте
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо К
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
20:00
Рапид В
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Целе
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
21:00
Мидтьюлланн
Легия
Футбол. Еврокубки
21:00
Лилль
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Адана Демирспор
Футбол. Еврокубки
21:30
Юнион
Лугано
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Арис Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Осасуна
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:45
АЗ
Бранн
Футбол. Еврокубки
21:45
Хартс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Чукарички
Футбол. Еврокубки
22:00
ЛАСК
Зриньски
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
20Великий Буффон
12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик выругался на капитана сборной Сербии по теннису

Зритель нецензурно выражался в адрес бывшего сербского теннисиста Виктора Троицки на матче квалификации Открытого чемпионата США между его соотечественником Хамадом Медьедовичем и хорватом Борной Гойо.

Наверх
Источник: AP 2023

Согласно опубликованному журналистом Эндрю Джонсом видео в одной из соцсетей, по ходу встречи один из болельщиков встал и начал высказывать недовольство Троицки, который, по его словам, был против его громкой реакции на происходящее на корте.

«Он не может терпеть, когда кто-то болеет во время матча. Это Нью-Йорк, а не чертова Сербия. Этот козел говорил мне заткнуться», — сказал болельщик на повышенных тонах экс-теннисисту, используя нецензурную брань.

Другие болельщики заметили, что Троицки является бывшим игроком и не имеет права так с ним разговаривать. Позже этого болельщика позднее вывели с трибун.

37-летний Троицки завершил карьеру в 2021 году. На данный момент он является капитаном сборной Сербии, за которую выступает Новак Джокович, на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдуард, или прерванный полет: как трагедия разрушила карьеру...
Gazzetta dello Sport: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь