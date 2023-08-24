Болельщик выругался на капитана сборной Сербии по теннису

Согласно опубликованному журналистом Эндрю Джонсом видео в одной из соцсетей, по ходу встречи один из болельщиков встал и начал высказывать недовольство Троицки, который, по его словам, был против его громкой реакции на происходящее на корте.

«Он не может терпеть, когда кто-то болеет во время матча. Это Нью-Йорк, а не чертова Сербия. Этот козел говорил мне заткнуться», — сказал болельщик на повышенных тонах экс-теннисисту, используя нецензурную брань.

Другие болельщики заметили, что Троицки является бывшим игроком и не имеет права так с ним разговаривать. Позже этого болельщика позднее вывели с трибун.