Пять российских теннисистов вылетели в первый день US Open

В женском одиночном разряде порог первого раунда не сумели пройти четыре российские теннисистки. Третья ракетка России Вероника Кудерметова неожиданно уступила американской теннисистке Бернарде Пера (5:7, 4:6). Камилла Рахимова не смогла навязать серьезную борьбу швейцарке Белинде Бенчич (2:6, 4:6). 19-летняя Татьяна Прозорова проиграла экс-первой ракетке мира, датчанке Каролин Возняцки (3:6, 2:6). Пропустившая прошлый сезон из-за рождения ребенка Маргарита Бетова не смогла обыграть представительницу Великобритании Юрико Миядзаки (3:6, 3:6).

Победы сумели одержать Анна Калинская и восходящая звезда мирового тенниса, 16-летняя Мирра Андреева. У Калинской не возникло серьезных проблем в матче с чешской теннисисткой Катериной Синяковой (6:4, 6:2), а Андреева сумела переломить неудачно складывающийся для себя ход матча с австралийкой Оливией Гадеки (1:6, 6:3, 6:4). Во втором круге Калинская сыграет с румынкой Сораной Кырстя, а Андреевой предстоит тяжелый матч с шестой ракеткой мира, американкой Коко Гауфф.

В мужской части турнира первой и пока единственной потерей России стал Павел Котов, который в тяжелой борьбе уступил представителю Австралии Ринки Хидзикате (5:7, 7:5, 3:6, 5:7). Аслан Карацев уверенно прошел представителя Чехии Иржи Легечку (6:3, 6:3, 6:3), а Роман Сафиуллин без проблем победил итальянца Марко Чеккинато (6:4, 6:2, 6:0). Во втором круге Карацев сыграет с испанцем Роберто Карбальесем Баэной, а Сафиуллин столкнется с американцем Томми Полом.

Сегодня на US Open стартуют еще десять представителей России. В мужской части турнира первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с венгром Аттилой Балажем, Андрей Рублев померится силами с финном Эмилем Руусувуори, Карен Хачанов проведет матч с американцем Майклом Ммо, а Александр Шевченко попытается навязать борьбу британцу Кэмерону Норри.

В женской части турнира первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с американкой Алисией Паркс, Людмила Самсонова проведет встречу с еще одной американкой Клер Лю, Екатерина Александрова встретится с канадкой Лейлой Фернандес, Анастасия Потапова сыграет с датчанкой Кларой Таусон, Анна Блинкова померится силами с британкой Джоди Беррейдж, Анастасия Павлюченкова проэкзаменует молодую американку Фиону Кроули, а опытная Вера Звонарева попытается пройти бельгийку Янину Викмайер.