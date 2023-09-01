Касаткина вышла в третий круг US Open, одержав волевую победу над Кенин

26-летняя россиянка провела на корте чуть менее двух с половиной часов. Касаткина провалила начало матча, уступая по ходу первого сета со счетом 0:5, но в дальнейшем сумела взять игру под свой контроль. При этом россиянка сумела выиграть решающий сет, допустив целых шесть двойных ошибок.
В ⅛ финала турнира Касаткина сыграет с представительницей Бельгии Гретье Миннен, располагающейся на 97-й строчке рейтинга WTA.
Вместе с Касаткиной до стадии третьего круга US Open дошли россиянки Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Их следующими соперницами станут американка Мэдисон Киз и представительница Чехии Маркета Вондроусова соответственно.