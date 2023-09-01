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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина вышла в третий круг US Open, одержав волевую победу над Кенин

Первая ракетка России Дарья Касаткина в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) одержала волевую победу над американской теннисисткой Софьей Кенин (2:6, 6:4, 6:4).

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Источник: Reuters

26-летняя россиянка провела на корте чуть менее двух с половиной часов. Касаткина провалила начало матча, уступая по ходу первого сета со счетом 0:5, но в дальнейшем сумела взять игру под свой контроль. При этом россиянка сумела выиграть решающий сет, допустив целых шесть двойных ошибок.

В ⅛ финала турнира Касаткина сыграет с представительницей Бельгии Гретье Миннен, располагающейся на 97-й строчке рейтинга WTA.

Вместе с Касаткиной до стадии третьего круга US Open дошли россиянки Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Их следующими соперницами станут американка Мэдисон Киз и представительница Чехии Маркета Вондроусова соответственно.

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