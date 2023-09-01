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11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев и Рублев вышли в третий круг US Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не испытали больших проблем в матчах второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

Медведев обыграл 69-ю ракетку мира, австралийца Кристофера О'Коннелла (6:2, 6:2, 6:7, 6:2). Первая ракетка России обыграл своего соперника чуть более чем за три часа, совершив 12 эйсов, но допустив при этом десять двойных ошибок. В ⅛ финала турнира Медведев сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.

Рублев переиграл именитого французского теннисиста Гаэля Монфилса (6:4, 6:3, 3:6, 6:1), занимающего 162-ю строчку в рейтинге АТР. 25-летний россиянин уверенно действовал на первой подаче и совершил за матч всего две двойные ошибки. За выход в ⅛ финала Рублев поборется с представителем Франции Артуром Риндеркнешом.

В мужском одиночном разряде US Open до третьего круга смогли дойти лишь три россиянина. Вместе с Медведевым и Рублевым на этой стадии сыграет также Аслан Карацев, соперником которого станет американец Бен Шелтон.

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Медведев и Рублев вышли в третий круг US Open
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