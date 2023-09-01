Медведев и Рублев вышли в третий круг US Open

Медведев обыграл 69-ю ракетку мира, австралийца Кристофера О'Коннелла (6:2, 6:2, 6:7, 6:2). Первая ракетка России обыграл своего соперника чуть более чем за три часа, совершив 12 эйсов, но допустив при этом десять двойных ошибок. В ⅛ финала турнира Медведев сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.

Рублев переиграл именитого французского теннисиста Гаэля Монфилса (6:4, 6:3, 3:6, 6:1), занимающего 162-ю строчку в рейтинге АТР. 25-летний россиянин уверенно действовал на первой подаче и совершил за матч всего две двойные ошибки. За выход в ⅛ финала Рублев поборется с представителем Франции Артуром Риндеркнешом.