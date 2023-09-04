Джокович вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с американцем
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче ⅛ финала он обыграл хорвата Борна Гойо в трех сетах.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче ⅛ финала он обыграл хорвата Борна Гойо в трех сетах.
Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут. За это время Джокович сделал 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Матч закончился со счетом 6:2, 7:5, 6:4.
За выход в полуфинал турнира Джокович встретится с американцем Тейлором Фритцем, который занимает девятую строчку в мировом рейтинге.
Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является 20-летний испанец Карлос Алькарас.