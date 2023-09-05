Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Металлург
Хоккей. КХЛ
4.09
Куньлунь
Сочи
30
Хоккей. КХЛ
4.09
Спартак
Северсталь
64
Хоккей. КХЛ
4.09
Динамо
Амур
31
Хоккей. КХЛ
4.09
Ак Барс
Трактор
53
Футбол. Первая лига
4.09
Родина
Торпедо
20
Все события
Фоторепортажи
20Великий Буффон
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев вышел в ¼ финала US Open, где сыграет с Рублевым

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Наверх
Источник: Reuters

Матч начался для Медведева не лучшим образом — 27-летний россиянин испытывал проблемы с дыханием и после третьего гейма вызывал к себе врача. Спустя некоторое время врач принес ему ингалятор. В итоге Медведев не смог навязать борьбу в первом сете, дважды потеряв очки на своей подаче.

В последующих сетах Медведев перехватил инициативу и смог уверенно довести матч до победы. Россиянин сделал 11 эйсов и пять раз смог взять очки на подаче соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев в четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал US Open. Его наивысшим результатом на этом турнире является победа в 2021 году. За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублевым, который ранее обыграл британца Джека Дрейпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

Благодаря победе Медведев следом за Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем смог квалифицировался на итоговый турнир ATP в Турине, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября. Россиянин будет выступать на турнире пятый раз подряд. В 2020 году он становился его победителем, а годом позже смог дойти до финала, где уступил немецкому теннисисту Александру Звереву (4:6, 4:6).

Состав четвертьфинальных пар US Open 2023 в мужском разряде:

  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12)
  • Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 8)
  • Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Бен Шелтон (США)
  • Тейлор Фриц (США, 9) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дарья Касаткина в 1/8 финала US Open уступила Арине Соболенко
В Лионеля Месси бросили бутылку после матча МЛС: видео
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь