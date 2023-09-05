Медведев вышел в ¼ финала US Open, где сыграет с Рублевым

Матч начался для Медведева не лучшим образом — 27-летний россиянин испытывал проблемы с дыханием и после третьего гейма вызывал к себе врача. Спустя некоторое время врач принес ему ингалятор. В итоге Медведев не смог навязать борьбу в первом сете, дважды потеряв очки на своей подаче.

В последующих сетах Медведев перехватил инициативу и смог уверенно довести матч до победы. Россиянин сделал 11 эйсов и пять раз смог взять очки на подаче соперника.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239356&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев в четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал US Open. Его наивысшим результатом на этом турнире является победа в 2021 году. За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублевым, который ранее обыграл британца Джека Дрейпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

Благодаря победе Медведев следом за Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем смог квалифицировался на итоговый турнир ATP в Турине, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября. Россиянин будет выступать на турнире пятый раз подряд. В 2020 году он становился его победителем, а годом позже смог дойти до финала, где уступил немецкому теннисисту Александру Звереву (4:6, 4:6).

Состав четвертьфинальных пар US Open 2023 в мужском разряде: