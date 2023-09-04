Арина Соболенко станет первой ракеткой мира после US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата США.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата США.
Это стало возможным после поражения польской теннисистки Иги Свентек в матче с Еленой Остапенко. Соболенко только предстоит матч ⅛ финала с россиянкой, которая занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге, Дарьей Касаткиной. Тем самым она гарантированно наберет большое количество очков, которое позволит ей возглавить рейтинг WTA. Свентек держала первую позицию 75 недель.
У Соболенко и Касаткиной было шесть личных встреч, в которых по победам лидирует белорусская теннисистка со счетом 4−2. В частности, Соболенко была сильнее Касаткиной в третьем круге проходившего месяц назад турнира в Цинциннати.