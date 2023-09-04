Арина Соболенко станет первой ракеткой мира после US Open

Это стало возможным после поражения польской теннисистки Иги Свентек в матче с Еленой Остапенко. Соболенко только предстоит матч ⅛ финала с россиянкой, которая занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге, Дарьей Касаткиной. Тем самым она гарантированно наберет большое количество очков, которое позволит ей возглавить рейтинг WTA. Свентек держала первую позицию 75 недель.

У Соболенко и Касаткиной было шесть личных встреч, в которых по победам лидирует белорусская теннисистка со счетом 4−2. В частности, Соболенко была сильнее Касаткиной в третьем круге проходившего месяц назад турнира в Цинциннати.