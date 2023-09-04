Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Арсенал
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Динамо Мн
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Сочи
Футбол. Зарубежный
3.09
Осасуна
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
3.09
Лион
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
3.09
Эмполи
Ювентус
02
Футбол. Зарубежный
3.09
Лечче
Салернитана
20
Все события
Фоторепортажи
16«Арсенал» отобрал Суперкубок у «Манчестер Сити»
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Остапенко одержала сенсационную победу над Свентек в ⅛ финала

26-летняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал US Open. В трех сетах она обыграла первую ракетку мира Игу Свентек.

Наверх
Источник: Reuters

Остапенко со счетом 3:6, 6:3, 6:1 одолела представительницу Польши Игу Свентек. Теннисистки провели на корте 1 час и 48 минут. Остапенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Следующей соперницей Остапенко на US Open станет представительница США Кори Гауфф. Которая выиграла недавно вернувшуюся в тур Каролин Возняцки.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. Действующей победительницей турнира является Ига Свентек.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В издании L'Equipe назвали Кузяева царем
Матч между сборными России и Катара не учтут в рейтинге ФИФА
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь