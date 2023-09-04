Остапенко одержала сенсационную победу над Свентек в ⅛ финала

Остапенко со счетом 3:6, 6:3, 6:1 одолела представительницу Польши Игу Свентек. Теннисистки провели на корте 1 час и 48 минут. Остапенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.