Остапенко одержала сенсационную победу над Свентек в ⅛ финала
26-летняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал US Open. В трех сетах она обыграла первую ракетку мира Игу Свентек.
26-летняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал US Open. В трех сетах она обыграла первую ракетку мира Игу Свентек.
Остапенко со счетом 3:6, 6:3, 6:1 одолела представительницу Польши Игу Свентек. Теннисистки провели на корте 1 час и 48 минут. Остапенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Следующей соперницей Остапенко на US Open станет представительница США Кори Гауфф. Которая выиграла недавно вернувшуюся в тур Каролин Возняцки.
Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. Действующей победительницей турнира является Ига Свентек.