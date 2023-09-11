Текущие события
Футбол. Первая лига
16:30
Арсенал
Химки
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Хорватия
Футбол. Сборные
19:00
Египет (олимп.)
Россия
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Акрон
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо
Барыс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
10.09
Ирландия
Нидерланды
12
Футбол. Чемпионат Европы
10.09
Греция
Гибралтар
50
Футбол. Чемпионат Европы
10.09
Албания
Польша
20
Футбол. Чемпионат Европы
10.09
Литва
Сербия
13
Футбол. Чемпионат Европы
10.09
Сан-Марино
Словения
04
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
16«Арсенал» отобрал Суперкубок у «Манчестер Сити»
09:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Сербский теннисист Новак Джокович в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open) обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).

Наверх
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. Проблемы у Медведева начались уже в первом сете, когда он потерял очки на первой подаче, отдав ее своему сопернику. В конце первого сета Джокович был близок еще к одному брейку.

Во второй партии Медведев смог навязать борьбу второй ракетке мира — при счете 6:5 у россиянина был сет-пойнт, но реализовать его не удалось. Джокович выиграл второй сет на тай-брейке, после чего Медведев взял медицинский тайм-аут. Изменить ход игры это не помогло, и Джокович уверенно оставил за собой заключительную партию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе Джокович стал автором нескольких уникальных достижений. 36-летний серб стал самым возрастным чемпионом US Open, повторил рекорд по числу матчей в финале US Open (10), вышел на первое место по числу выигранных турниров «Большого шлема» (24) и стал первым теннисистом, выигрывавшим три турнира «‎Большого шлема» в четырех сезонах. В этом теннисном сезоне Джокович уже побеждал на Australian Open и «‎Ролан Гаррос».

«Я хочу спросить у Новака: “Что ты до сих пор тут делаешь?” Если без шуток, это наш третий финал, надеюсь, не последний, но у тебя будет еще много. Не знаю, когда ты собираешься сбавлять. Поздравляю тебя и твою команду.

Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый. Забавно, обычно даты меняются. Но сегодня опять воскресенье — годовщина. Так что я настраивался: давай, сделай это еще раз. Но не получилось», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и 3 млн долларов призовых. В этом сезоне серб заработал уже 10,5 млн долларов, а его суммарные призовые за карьеру пробили отметку в 175 млн.

Медведев получит 1200 рейтинговых очков и 1,5 млн долларов призовых. В этом сезоне он заработал 7,4 млн долларов призовых, а за карьеру его заработок составил 34 млн.

В обновленном рейтинге Джокович вернет себе первую строчку мирового рейтинга АТР, а Медведев укрепит свои позиции в топ-3 и приблизится к испанцу Карлосу Алькарасу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В IIHF пообещали новые санкции из-за игры вратаря Федотова за ЦСКА
Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь