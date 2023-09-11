Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open
Сербский теннисист Новак Джокович в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open) обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).
Сербский теннисист Новак Джокович в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open) обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).
Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. Проблемы у Медведева начались уже в первом сете, когда он потерял очки на первой подаче, отдав ее своему сопернику. В конце первого сета Джокович был близок еще к одному брейку.
Во второй партии Медведев смог навязать борьбу второй ракетке мира — при счете 6:5 у россиянина был сет-пойнт, но реализовать его не удалось. Джокович выиграл второй сет на тай-брейке, после чего Медведев взял медицинский тайм-аут. Изменить ход игры это не помогло, и Джокович уверенно оставил за собой заключительную партию.
Благодаря этой победе Джокович стал автором нескольких уникальных достижений. 36-летний серб стал самым возрастным чемпионом US Open, повторил рекорд по числу матчей в финале US Open (10), вышел на первое место по числу выигранных турниров «Большого шлема» (24) и стал первым теннисистом, выигрывавшим три турнира «Большого шлема» в четырех сезонах. В этом теннисном сезоне Джокович уже побеждал на Australian Open и «Ролан Гаррос».
«Я хочу спросить у Новака: “Что ты до сих пор тут делаешь?” Если без шуток, это наш третий финал, надеюсь, не последний, но у тебя будет еще много. Не знаю, когда ты собираешься сбавлять. Поздравляю тебя и твою команду.
Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый. Забавно, обычно даты меняются. Но сегодня опять воскресенье — годовщина. Так что я настраивался: давай, сделай это еще раз. Но не получилось», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.
За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и 3 млн долларов призовых. В этом сезоне серб заработал уже 10,5 млн долларов, а его суммарные призовые за карьеру пробили отметку в 175 млн.
Медведев получит 1200 рейтинговых очков и 1,5 млн долларов призовых. В этом сезоне он заработал 7,4 млн долларов призовых, а за карьеру его заработок составил 34 млн.
В обновленном рейтинге Джокович вернет себе первую строчку мирового рейтинга АТР, а Медведев укрепит свои позиции в топ-3 и приблизится к испанцу Карлосу Алькарасу.