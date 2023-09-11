Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. Проблемы у Медведева начались уже в первом сете, когда он потерял очки на первой подаче, отдав ее своему сопернику. В конце первого сета Джокович был близок еще к одному брейку.

Во второй партии Медведев смог навязать борьбу второй ракетке мира — при счете 6:5 у россиянина был сет-пойнт, но реализовать его не удалось. Джокович выиграл второй сет на тай-брейке, после чего Медведев взял медицинский тайм-аут. Изменить ход игры это не помогло, и Джокович уверенно оставил за собой заключительную партию.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d77127cfc48924f7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239373" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе Джокович стал автором нескольких уникальных достижений. 36-летний серб стал самым возрастным чемпионом US Open, повторил рекорд по числу матчей в финале US Open (10), вышел на первое место по числу выигранных турниров «Большого шлема» (24) и стал первым теннисистом, выигрывавшим три турнира «‎Большого шлема» в четырех сезонах. В этом теннисном сезоне Джокович уже побеждал на Australian Open и «‎Ролан Гаррос».

«Я хочу спросить у Новака: “Что ты до сих пор тут делаешь?” Если без шуток, это наш третий финал, надеюсь, не последний, но у тебя будет еще много. Не знаю, когда ты собираешься сбавлять. Поздравляю тебя и твою команду.



Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый. Забавно, обычно даты меняются. Но сегодня опять воскресенье — годовщина. Так что я настраивался: давай, сделай это еще раз. Но не получилось», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и 3 млн долларов призовых. В этом сезоне серб заработал уже 10,5 млн долларов, а его суммарные призовые за карьеру пробили отметку в 175 млн.

Медведев получит 1200 рейтинговых очков и 1,5 млн долларов призовых. В этом сезоне он заработал 7,4 млн долларов призовых, а за карьеру его заработок составил 34 млн.