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17:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Мария Шарапова рассказала о проигранном пари Новаку Джоковичу

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, как однажды проиграла пари сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Об этом сообщает портал Sportskeeda.

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Источник: AP 2023

«У меня есть забавная история с Новаком. Это произошло во времена, когда мы выиграли наши первые турниры “Большого шлема”. Мы играли как-то на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе. Не помню, в чем заключалось пари, но он сказал, что, если выиграет, мы вместе пойдем на ужин. И я такая: “Ладно, хорошо, будь по-твоему. Как будто у тебя есть шанс выиграть”. А потом он выиграл и сказал: “А теперь мы идем на ужин”. Это было забавно. На ужине он спросил, можем ли мы сфотографироваться. Я очень хорошо знаю Новака, и невероятно видеть в нем прежнюю страсть к игре. Секрет его долголетия состоит в том, что он слушает свое тело. Это удивительно», — рассказала Шарапова в эфире The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. В тот же день Джокович играл на турнире ATP в Дубае и после своего выступления призвал трибуны к овациям в честь ее ухода из тенниса. Шарапова и Джокович стали друзьями в самом начале своего профессионального пути в теннисе.

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