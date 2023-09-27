Мария Шарапова рассказала о проигранном пари Новаку Джоковичу

«У меня есть забавная история с Новаком. Это произошло во времена, когда мы выиграли наши первые турниры “Большого шлема”. Мы играли как-то на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе. Не помню, в чем заключалось пари, но он сказал, что, если выиграет, мы вместе пойдем на ужин. И я такая: “Ладно, хорошо, будь по-твоему. Как будто у тебя есть шанс выиграть”. А потом он выиграл и сказал: “А теперь мы идем на ужин”. Это было забавно. На ужине он спросил, можем ли мы сфотографироваться. Я очень хорошо знаю Новака, и невероятно видеть в нем прежнюю страсть к игре. Секрет его долголетия состоит в том, что он слушает свое тело. Это удивительно», — рассказала Шарапова в эфире The Rennae Stubbs Tennis Podcast.