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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

На Australian Open добавили дополнительный день в формат турнира

Матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису будут идти три дня вместо двух, сообщается на сайте турнира.

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Источник: AP 2023

Со следующего розыгрыша первый в сезоне турнир «Большого шлема» впервые в истории начнется в воскресенье вместо понедельника и будет проходить 15 дней, что позволит снизить количество поздних матчей.

«Мы прислушались к отзывам игроков и болельщиков и рады предложить решение, позволяющее свести к минимуму позднее окончание матчей, продолжая при этом предоставлять справедливое и равноправное расписание на кортах. Дополнительный день позволит достичь этой цели, что принесет пользу как болельщикам, так и игрокам. Первый круг теперь будет проходить три дня вместо двух, что также даст болельщикам дополнительный день невероятного тенниса, развлечений, еды и семейного веселья.

Каждый год наша команда прилагает все усилия, чтобы предложить болельщикам новый и захватывающий турнир, и это еще одна возможность расширить и без того крупнейшее ежегодное спортивное событие в мире в январе», — сказал директор турнира Крейг Тайли.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января 2024 года.

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