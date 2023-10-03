На Australian Open добавили дополнительный день в формат турнира

«Мы прислушались к отзывам игроков и болельщиков и рады предложить решение, позволяющее свести к минимуму позднее окончание матчей, продолжая при этом предоставлять справедливое и равноправное расписание на кортах. Дополнительный день позволит достичь этой цели, что принесет пользу как болельщикам, так и игрокам. Первый круг теперь будет проходить три дня вместо двух, что также даст болельщикам дополнительный день невероятного тенниса, развлечений, еды и семейного веселья.



Каждый год наша команда прилагает все усилия, чтобы предложить болельщикам новый и захватывающий турнир, и это еще одна возможность расширить и без того крупнейшее ежегодное спортивное событие в мире в январе», — сказал директор турнира Крейг Тайли.