На Australian Open добавили дополнительный день в формат турнира
Матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису будут идти три дня вместо двух, сообщается на сайте турнира.
Матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису будут идти три дня вместо двух, сообщается на сайте турнира.
Со следующего розыгрыша первый в сезоне турнир «Большого шлема» впервые в истории начнется в воскресенье вместо понедельника и будет проходить 15 дней, что позволит снизить количество поздних матчей.
«Мы прислушались к отзывам игроков и болельщиков и рады предложить решение, позволяющее свести к минимуму позднее окончание матчей, продолжая при этом предоставлять справедливое и равноправное расписание на кортах. Дополнительный день позволит достичь этой цели, что принесет пользу как болельщикам, так и игрокам. Первый круг теперь будет проходить три дня вместо двух, что также даст болельщикам дополнительный день невероятного тенниса, развлечений, еды и семейного веселья.
Каждый год наша команда прилагает все усилия, чтобы предложить болельщикам новый и захватывающий турнир, и это еще одна возможность расширить и без того крупнейшее ежегодное спортивное событие в мире в январе», — сказал директор турнира Крейг Тайли.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января 2024 года.