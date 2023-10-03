Рублев и Хачанов уступили в полуфинале парного турнира в Пекине
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти в финал турнира категории АТР-500 в Пекине в парном разряде, призовой фонд которого превышает $ 3,6 млн.
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти в финал турнира категории АТР-500 в Пекине в парном разряде, призовой фонд которого превышает $ 3,6 млн.
В полуфинале они проиграли нидерландцу Уэсли Колхофу и британцу Нилу Скупски, которые посеяны под вторым номером, со счетом 6:7 (3:7), 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.
В финале Колхоф и Скупски сыграют с победителями матча Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) — Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже-Васслен (Франция).
Напомним, что сегодня, в одиночном разряде россиянин Даниил Медведев поборется за выход в финал турнира в Пекине с представителем Германии Александром Зверевым.