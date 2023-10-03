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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев и Хачанов уступили в полуфинале парного турнира в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти в финал турнира категории АТР-500 в Пекине в парном разряде, призовой фонд которого превышает $ 3,6 млн.

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Источник: Reuters

В полуфинале они проиграли нидерландцу Уэсли Колхофу и британцу Нилу Скупски, которые посеяны под вторым номером, со счетом 6:7 (3:7), 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.

В финале Колхоф и Скупски сыграют с победителями матча Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) — Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже-Васслен (Франция).

Напомним, что сегодня, в одиночном разряде россиянин Даниил Медведев поборется за выход в финал турнира в Пекине с представителем Германии Александром Зверевым.

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