Рублев и Хачанов уступили в полуфинале парного турнира в Пекине

В полуфинале они проиграли нидерландцу Уэсли Колхофу и британцу Нилу Скупски, которые посеяны под вторым номером, со счетом 6:7 (3:7), 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.

В финале Колхоф и Скупски сыграют с победителями матча Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) — Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже-Васслен (Франция).