Мирра Андреева обыграла Павлюченкову на турнире в Пекине

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой, девушки провели на корте чуть более часа. Андреева пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге Мирра сыграет с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

16-летняя Андреева занимает 60-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США.