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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирра Андреева обыграла Павлюченкову на турнире в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева победила свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира WTA в Пекине.

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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой, девушки провели на корте чуть более часа. Андреева пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге Мирра сыграет с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

16-летняя Андреева занимает 60-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США.

Турнир в Пекине относится к категории WTA-1000. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 8 млн. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова, дважды Светлана Кузнецова, а также Мария Кириленко.

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