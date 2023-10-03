Мирра Андреева обыграла Павлюченкову на турнире в Пекине
Российская теннисистка Мирра Андреева победила свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира WTA в Пекине.
Российская теннисистка Мирра Андреева победила свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира WTA в Пекине.
Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой, девушки провели на корте чуть более часа. Андреева пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге Мирра сыграет с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
16-летняя Андреева занимает 60-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США.
Турнир в Пекине относится к категории WTA-1000. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 8 млн. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова, дважды Светлана Кузнецова, а также Мария Кириленко.