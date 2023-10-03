Викторию Азаренко переизбрали в совет игроков WTA
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко переизбрана в совет игроков Женской теннисной ассоциации в качестве представительницы игроков из топ-20 рейтинга, сообщается на сайте организации.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко переизбрана в совет игроков Женской теннисной ассоциации в качестве представительницы игроков из топ-20 рейтинга, сообщается на сайте организации.
Также представительницей теннисисток из топ-20 впервые выбрана француженка Каролин Гарсия. Помимо них, в совет игроков входят американки Мэдисон Киз и Джессика Пегула. Интересы спортсменок, занимающих места с 21-го по 50-е, будет представлять хорватка Донна Векич, а с 51-го по 100-е — австралийка российского происхождения Дарья Сэвилл, которую переизбрали, как и Азаренко.
Срок полномочий нового совета игроков WTA начнется после итогового турнира 2023 года, который пройдет в мексиканском Канкуне с 29 октября по 5 ноября.