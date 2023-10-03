Викторию Азаренко переизбрали в совет игроков WTA

Также представительницей теннисисток из топ-20 впервые выбрана француженка Каролин Гарсия. Помимо них, в совет игроков входят американки Мэдисон Киз и Джессика Пегула. Интересы спортсменок, занимающих места с 21-го по 50-е, будет представлять хорватка Донна Векич, а с 51-го по 100-е — австралийка российского происхождения Дарья Сэвилл, которую переизбрали, как и Азаренко.