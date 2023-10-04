Медведев проиграл в финале турнира в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира категории ATP-500 в Пекине.
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира категории ATP-500 в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу Синнера. Спортсмены провели на корте 2 часа 2 минуты.
22-летний итальянец впервые одержал победу над Даниилом Медведевым. Этот финал стал для российского теннисиста восьмым в текущем сезоне, в 2023 году он выиграл пять титулов ATP.
Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что Медведеву не хватило остроты в завершающих действиях в финальном матче.
«Мы ждали от Даниила победы, но финал — тоже хороший результат. Надо отметить, что сегодня Синнер очень хорошо играл, здорово держал свою подачу. Даниилу не хватало той остроты в завершении, что была у Синнера сегодня. Ничего страшного, что здесь проиграл, теперь нужно сосредоточиться на крупных турнирах», — приводит слова Ольховского ТАСС.