Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине сыграет с Рыбакиной
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в третьем круге теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает $8 млн.
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в третьем круге теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает $8 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Соболенко. Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут.
В четвертьфинале 25-летняя представительница Беларуси встретится с пятой ракеткой турнира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Девушки в этом сезоне дважды играли между собой. На Открытом чемпионате Австралии в финале сильнее оказалась Соболенко, а на турнире в Индиан-Уэллсе в финальном матче победу одержала Рыбакина.