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17:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине сыграет с Рыбакиной

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в третьем круге теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает $8 млн.

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Источник: AP 2023

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Соболенко. Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут.

В четвертьфинале 25-летняя представительница Беларуси встретится с пятой ракеткой турнира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Девушки в этом сезоне дважды играли между собой. На Открытом чемпионате Австралии в финале сильнее оказалась Соболенко, а на турнире в Индиан-Уэллсе в финальном матче победу одержала Рыбакина.

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