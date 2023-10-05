Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине сыграет с Рыбакиной

В четвертьфинале 25-летняя представительница Беларуси встретится с пятой ракеткой турнира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Девушки в этом сезоне дважды играли между собой. На Открытом чемпионате Австралии в финале сильнее оказалась Соболенко, а на турнире в Индиан-Уэллсе в финальном матче победу одержала Рыбакина.