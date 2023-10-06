Рыбакина сыграет с Самсоновой в полуфинале турнира в Пекине

Рыбакина обыграла первую ракетку мира, белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 34 минуты.

За выход в финал турнира Рыбакина поборется с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее обыграла теннисистку из Латвии Елену Остапенко. В другом полуфинале встретятся полька Ига Свентек и чемпионка Открытого чемпионата США, американка Кори Гауфф.