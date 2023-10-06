Сафиуллин разгромил Зверева на турнире в Шанхае

Сафиуллин одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут. Таким образом, Роман Сафиуллин смог взять реванш за поражение против Зверева в финале турнира в Чэнду десять дней назад. В третьем круге Сафиуллин сыграет с 20-летним американцем Беном Шелтоном, который занимает 20-е место в рейтинге АТР.