Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Удинезе
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Локомотив
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
СКА
23
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Нант
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
63
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
04
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Лада
32
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
19:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Сафиуллин разгромил Зверева на турнире в Шанхае

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Германии Александра Зверева в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сафиуллин одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут. Таким образом, Роман Сафиуллин смог взять реванш за поражение против Зверева в финале турнира в Чэнду десять дней назад. В третьем круге Сафиуллин сыграет с 20-летним американцем Беном Шелтоном, который занимает 20-е место в рейтинге АТР.

Турнир серии «Мастерс» в Шанхае завершится 15 октября, его призовой фонд — $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Президент WBC: Бой между Биволом и Бетербиевым сейчас невозможен
Сафиуллин разгромил Зверева на турнире в Шанхае
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь