16-летняя российская теннисистка впервые вышла в основную сетку турнира WTA

Корнеева впервые сыграет в основной сетке турнира WTA. В этом сезоне 16-летняя теннисистка выиграла три турнира ITF, а также выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде — Australian Open и Ролан Гаррос.

Также в основную сетку турнира пробилась 23-летняя россиянка Софья Лансере, которая обыграла представительницу Тайваня Ян Я И (6:3, 4:6, 6:4).