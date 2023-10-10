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09:51 (мск), источник: Sportmail.ru

16-летняя российская теннисистка впервые вышла в основную сетку турнира WTA

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла швейцарку Конни Перрен (6:3, 6:4) и вышла в основную сетку турнира категории WTA-250 в Гонконге.

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Источник: AP 2023

Корнеева впервые сыграет в основной сетке турнира WTA. В этом сезоне 16-летняя теннисистка выиграла три турнира ITF, а также выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде — Australian Open и Ролан Гаррос.

Также в основную сетку турнира пробилась 23-летняя россиянка Софья Лансере, которая обыграла представительницу Тайваня Ян Я И (6:3, 4:6, 6:4).

Всего на турнире в Гонконге сыграют семь россиянок. Помимо вышеупомянутых Корнеевой и Лансере участие в соревнованиях примут Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченко, Элина Аванесян и Камила Рахимова.

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