16-летняя российская теннисистка впервые вышла в основную сетку турнира WTA
Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла швейцарку Конни Перрен (6:3, 6:4) и вышла в основную сетку турнира категории WTA-250 в Гонконге.
Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла швейцарку Конни Перрен (6:3, 6:4) и вышла в основную сетку турнира категории WTA-250 в Гонконге.
Корнеева впервые сыграет в основной сетке турнира WTA. В этом сезоне 16-летняя теннисистка выиграла три турнира ITF, а также выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде — Australian Open и Ролан Гаррос.
Также в основную сетку турнира пробилась 23-летняя россиянка Софья Лансере, которая обыграла представительницу Тайваня Ян Я И (6:3, 4:6, 6:4).
Всего на турнире в Гонконге сыграют семь россиянок. Помимо вышеупомянутых Корнеевой и Лансере участие в соревнованиях примут Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченко, Элина Аванесян и Камила Рахимова.