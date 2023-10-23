Серена Уильямс вырезала Арину Соболенко из совместной фотографии

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Серена Уильямс приблизила изображение, чтобы убрать Соболенко с фото — за это 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» раскритиковали в комментариях, назвав этот поступок «грубым» и «низким».

Американская теннисистка Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в сентябре 2022 года после поражения от Айлы Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США 2022 года.