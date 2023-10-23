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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Серена Уильямс вырезала Арину Соболенко из совместной фотографии

Теннисистки опубликовали одинаковые фото с вечеринки в Майами в своих соцсетях.

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Источник: Соцсети

Серена Уильямс приблизила изображение, чтобы убрать Соболенко с фото — за это 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» раскритиковали в комментариях, назвав этот поступок «грубым» и «низким».

Американская теннисистка Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в сентябре 2022 года после поражения от Айлы Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США 2022 года.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко является первой ракеткой мира, она сместила с первой строчки рейтинга WTA четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» польку Игу Свентек. Арина — 29-я в истории WTA-тура первая ракетка мира. В этом сезоне 25-летняя Соболенко выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде — Открытый чемпионат Австралии.

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Серена Уильямс вырезала Арину Соболенко из совместной фотографии
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