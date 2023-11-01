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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Рыбакина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила представительницу Греции Марию Саккари (6:0, 6:7, 7:6) во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне.

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Источник: Reuters

Встреча продолжалась 2 часа и 26 минут. На счету Рыбакиной шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта. Саккари четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Рыбакина сохранила шансы на выход в плей-офф. В первом матче она уступила американке Джессике Пегуле (5:7, 2:6). Пегуле также проиграла первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (4:6, 3:6) и обеспечила себе выход в плей-офф. Таким образом, вторую путевку в плей-офф Рыбакина и Соболенко разыграют между собой в очном матче.

Итоговый чемпионат WTA завершится 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

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