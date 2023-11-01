Рыбакина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила представительницу Греции Марию Саккари (6:0, 6:7, 7:6) во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила представительницу Греции Марию Саккари (6:0, 6:7, 7:6) во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне.
Встреча продолжалась 2 часа и 26 минут. На счету Рыбакиной шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта. Саккари четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
Рыбакина сохранила шансы на выход в плей-офф. В первом матче она уступила американке Джессике Пегуле (5:7, 2:6). Пегуле также проиграла первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (4:6, 3:6) и обеспечила себе выход в плей-офф. Таким образом, вторую путевку в плей-офф Рыбакина и Соболенко разыграют между собой в очном матче.
Итоговый чемпионат WTA завершится 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.