Рыбакина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA

Встреча продолжалась 2 часа и 26 минут. На счету Рыбакиной шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта. Саккари четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Рыбакина сохранила шансы на выход в плей-офф. В первом матче она уступила американке Джессике Пегуле (5:7, 2:6). Пегуле также проиграла первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (4:6, 3:6) и обеспечила себе выход в плей-офф. Таким образом, вторую путевку в плей-офф Рыбакина и Соболенко разыграют между собой в очном матче.