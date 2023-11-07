Вера Звонарева в 39 лет выиграла парный Итоговый турнир WTA

В решающем матче Звонарева и Зигемунд обыграли американо-австралийскую пару Николь Меликар-Мартинес — Эллен Перес (6:4, 6:4).

Для Звонаревой и Зигемунд это первая победа на Итоговом турнире WTA. Примечательно, что они стали последней отобравшейся парой на этот турнир. Для квалификации им необходимо было победить на парном турнире в Наньчане, который они выиграли в конце октября.

Для 39‑летней россиянки этот титул в парах стал 16‑м в карьере и четвертым в текущем сезоне. Помимо побед в Канкуне и Наньчане, она вместе с Зигемунд выиграла турниры в Вашингтоне и Нинбо, а также дошла до финала Открытого чемпионата США по теннису.

После победы на Итоговом турнире Звонарева поднялась на девятую строчку в парном рейтинге WTA и впервые с 2005 года закончит сезон в топ-10. Ее напарница Зигемунд поднялась с девятой строчки на пятую. Для 35-летней немки это лучший результат в карьере.