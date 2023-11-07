Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сочи
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Эдмонтон
62
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Бостон
23
Футбол. Еврокубки
20:45
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Барселона
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Тампа-Бэй
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Коламбус
ОТ
54
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Селтик
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Антверпен
Футбол. Зарубежный
6.11
Тоттенхэм Хотспур
Челси
14
Футбол. Зарубежный
6.11
Хетафе
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Торино
Сассуоло
21
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
26Пашня в Воронеже: «Факел» обыграл «Спартак» на ужасном поле
09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Вера Звонарева в 39 лет выиграла парный Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд стали победительницами Итогового турнира WTA в Канкуне в парном разряде.

Наверх
Источник: Reuters

В решающем матче Звонарева и Зигемунд обыграли американо-австралийскую пару Николь Меликар-Мартинес — Эллен Перес (6:4, 6:4).

Для Звонаревой и Зигемунд это первая победа на Итоговом турнире WTA. Примечательно, что они стали последней отобравшейся парой на этот турнир. Для квалификации им необходимо было победить на парном турнире в Наньчане, который они выиграли в конце октября.

Для 39‑летней россиянки этот титул в парах стал 16‑м в карьере и четвертым в текущем сезоне. Помимо побед в Канкуне и Наньчане, она вместе с Зигемунд выиграла турниры в Вашингтоне и Нинбо, а также дошла до финала Открытого чемпионата США по теннису.

После победы на Итоговом турнире Звонарева поднялась на девятую строчку в парном рейтинге WTA и впервые с 2005 года закончит сезон в топ-10. Ее напарница Зигемунд поднялась с девятой строчки на пятую. Для 35-летней немки это лучший результат в карьере.

Звонарева выступает в паре с Зигемунд с 2020 года. В этом сезоне Зигемунд стала постоянной напарницей Звонаревой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Болельщики «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем ЛЧ
Названы самые эффективные упражнения для женщин в спортивном зале
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь