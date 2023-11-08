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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Турниры в трех городах получат статус ATP 500 с 2025 года

Теннисные турниры в Далласе, Дохе и Мюнхене с 2025 года войдут в серию ATP 500, тем самым повысив свой статус, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2023

Отмечаемся, эта реформа направлена на укрепление теннисного календаря.

Призовой фонд каждого из трех турниров составит $2,8 млн. При повышении класса турниров учитывались результаты голосования теннисистов, а также успешный опыт городов в организации крупных соревнований.

«Мы очень рады, что наши соревнования в Далласе, Дохе и Мюнхене получат статус ATP 500, что позволит повысить стандарты для игроков и, что самое главное, улучшить качество обслуживания наших болельщиков», — сказал председатель ATP Андреа Гауденци.

Таким образом, с 2025 года количество турниров ATP 500 увеличится с 13 до 16 в сезоне.

Также сообщается, что с 2025 года турниры серии ATP 250 в Атланте, Ньюпорте и Лионе больше проводить не будут.

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