Турниры в трех городах получат статус ATP 500 с 2025 года

Отмечаемся, эта реформа направлена на укрепление теннисного календаря.

Призовой фонд каждого из трех турниров составит $2,8 млн. При повышении класса турниров учитывались результаты голосования теннисистов, а также успешный опыт городов в организации крупных соревнований.

«Мы очень рады, что наши соревнования в Далласе, Дохе и Мюнхене получат статус ATP 500, что позволит повысить стандарты для игроков и, что самое главное, улучшить качество обслуживания наших болельщиков», — сказал председатель ATP Андреа Гауденци.

Таким образом, с 2025 года количество турниров ATP 500 увеличится с 13 до 16 в сезоне.