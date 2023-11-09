Россияне узнали соперников по группе на Итоговом турнире АТР
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев узнали своих соперников по группе на Итоговом турнире АТР с призовым фондом в $15 млн.
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев узнали своих соперников по группе на Итоговом турнире АТР с призовым фондом в $15 млн.
По итогам жеребьевки россияне попали в одну группу, с ними также будут играть испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Другой квартет составили серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне.
Согласно регламенту, в группе каждый сыграет с каждым и два теннисиста, одержавшие наибольшее количество побед, выйдут в плей-офф.
Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Призовой фонд составит рекордные $15 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Новак Джокович.