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18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Россияне узнали соперников по группе на Итоговом турнире АТР

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев узнали своих соперников по группе на Итоговом турнире АТР с призовым фондом в $15 млн.

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Источник: Reuters

По итогам жеребьевки россияне попали в одну группу, с ними также будут играть испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Другой квартет составили серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне.

Согласно регламенту, в группе каждый сыграет с каждым и два теннисиста, одержавшие наибольшее количество побед, выйдут в плей-офф.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Призовой фонд составит рекордные $15 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Новак Джокович.

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