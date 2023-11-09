Россияне узнали соперников по группе на Итоговом турнире АТР

По итогам жеребьевки россияне попали в одну группу, с ними также будут играть испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Другой квартет составили серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне.

Согласно регламенту, в группе каждый сыграет с каждым и два теннисиста, одержавшие наибольшее количество побед, выйдут в плей-офф.