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7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович намерен выиграть Олимпиаду в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович, который выиграл Итоговый турнир АТР рассказал, какие цели ставит перед собой в 2024 году.

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Источник: Reuters

19 ноября 36-летний серб в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP.

«В 2024 году я планирую выиграть четыре турнира Большого шлема и олимпийское золото. Посмотрим, что будет. У меня всегда самые высокие амбиции и цели. В следующем году ничего не изменится, это точно. Драйв, который у меня есть, никуда не делся. Мое тело хорошо служило и хорошо слушалось меня. Вокруг меня отличная команда. Мотивация, особенно на крупнейших турнирах в спорте, все еще присутствует. Она по-прежнему вдохновляет меня на дальнейшие действия», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.

Джокович является первой ракеткой мира, на его счету 98 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема это рекорд в одиночном разряде среди мужчин.

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