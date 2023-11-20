Джокович намерен выиграть Олимпиаду в Париже

«В 2024 году я планирую выиграть четыре турнира Большого шлема и олимпийское золото. Посмотрим, что будет. У меня всегда самые высокие амбиции и цели. В следующем году ничего не изменится, это точно. Драйв, который у меня есть, никуда не делся. Мое тело хорошо служило и хорошо слушалось меня. Вокруг меня отличная команда. Мотивация, особенно на крупнейших турнирах в спорте, все еще присутствует. Она по-прежнему вдохновляет меня на дальнейшие действия», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.