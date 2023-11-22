Андреа Бочелли растрогал Федерера, посвятив ему исполнение арии
Бывшая первая ракетка мира из Швейцарии посетил концерт в Цюрихе всемирно известного оперного певца.
Бывшая первая ракетка мира из Швейцарии посетил концерт в Цюрихе всемирно известного оперного певца.
Итальянский тенор Андреа Бочелли посвятил арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» 20-кратному победителю турниров Большого шлема швейцарцу Роджеру Федереру.
Во время выступления Бочелли пригласил Федерера на сцену.
«Сегодня среди нас живая легенда, Роджер Федерер. Для меня большая честь посвятить ему арию из последнего акта, за те эмоции, которые он всем подарил. И я рад пригласить его на сцену», — сказал Бочелли.
Во время исполнения арии Федерер не смог сдержать слез.
Роджер Федерер объявил о завершении карьеры в сенятбре 2022 года. Он выиграл 103 турнира ATP. Швейцарец занимал первое место в рейтинге 310 недель, включая рекордные 237 недель подряд.