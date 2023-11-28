WTA не накажет теннисисток, которые выступят на турнире в России

«Это мероприятие не связано с WTA и мы не поддерживаем его проведение. Игроки соревнуются в WTA туре как независимые подрядчики и по своему усмотрению имеют возможность участвовать в показательных выступлениях без штрафных санкций в межсезонье», — говорится в заявлении.

Международный выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет во второй раз с 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в новом формате: на корте встретятся две команды — команда «львов» и команда «сфинксов».