WTA не накажет теннисисток, которые выступят на турнире в России
В WTA заявили, что не будут применять штрафные санкции к участницам турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Санкт-Петербурге в начале декабря, сообщает агентство Reuters.
В WTA заявили, что не будут применять штрафные санкции к участницам турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Санкт-Петербурге в начале декабря, сообщает агентство Reuters.
«Это мероприятие не связано с WTA и мы не поддерживаем его проведение. Игроки соревнуются в WTA туре как независимые подрядчики и по своему усмотрению имеют возможность участвовать в показательных выступлениях без штрафных санкций в межсезонье», — говорится в заявлении.
Международный выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет во второй раз с 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в новом формате: на корте встретятся две команды — команда «львов» и команда «сфинксов».
Свое участие в турнире подтвердили россиянки Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, а также представительница Болгарии Виктория Томова, итальянка Жасмин Паолини и выступающая за Казахстан Юлия Путинцева.