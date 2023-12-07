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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Ник Кирьос завел страницу на OnlyFans

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос зарегистрировался на OnlyFans.

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«Настало безумие. Присоединяйтесь ко мне на OnlyFans! Подписка бесплатна для всех!» — написал Кирьос в одной из своих социальных сетей.

В данных аккаунта указано, что Кирьос планирует делать посты про происходящее во время игрового сезона и жизнь вне тенниса.

OnlyFans — это онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку.

Ник Кирьос запомнился болельщикам не только выходом в финал Уимблдона-2022, но и своим вызывающим поведением. Спортсмен часто ругается с болельщиками и судьями, за что получает дисциплинарные замечания и денежные штрафы.

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Кирьос фактически находится вне игры с октября 2022 года. В январе теннисист перенес операцию на колене и первую половину сезона проходил восстановление. В итоге в сезоне-2023 Ник Кирьос сыграл только один матч: он проиграл в первом круге травяного турнира ATP-250 в Штутгарте в июне.

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