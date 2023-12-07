Ник Кирьос завел страницу на OnlyFans
Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос зарегистрировался на OnlyFans.
Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос зарегистрировался на OnlyFans.
«Настало безумие. Присоединяйтесь ко мне на OnlyFans! Подписка бесплатна для всех!» — написал Кирьос в одной из своих социальных сетей.
В данных аккаунта указано, что Кирьос планирует делать посты про происходящее во время игрового сезона и жизнь вне тенниса.
OnlyFans — это онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку.
Ник Кирьос запомнился болельщикам не только выходом в финал Уимблдона-2022, но и своим вызывающим поведением. Спортсмен часто ругается с болельщиками и судьями, за что получает дисциплинарные замечания и денежные штрафы.
Кирьос фактически находится вне игры с октября 2022 года. В январе теннисист перенес операцию на колене и первую половину сезона проходил восстановление. В итоге в сезоне-2023 Ник Кирьос сыграл только один матч: он проиграл в первом круге травяного турнира ATP-250 в Штутгарте в июне.