Ник Кирьос завел страницу на OnlyFans

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ab1ac8264d689caf&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239968" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Настало безумие. Присоединяйтесь ко мне на OnlyFans! Подписка бесплатна для всех!» — написал Кирьос в одной из своих социальных сетей.

В данных аккаунта указано, что Кирьос планирует делать посты про происходящее во время игрового сезона и жизнь вне тенниса.

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Ник Кирьос запомнился болельщикам не только выходом в финал Уимблдона-2022, но и своим вызывающим поведением. Спортсмен часто ругается с болельщиками и судьями, за что получает дисциплинарные замечания и денежные штрафы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7637a751c85b2be2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239969" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.