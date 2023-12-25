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19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Рыбакина поделилась своими планами на сезон-2024

Четвертая ракетка мира из Казахстана раскрыла цели на предстоящий сезон.

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Источник: Reuters

«Конечно, главная цель — стать первой ракеткой мира, но приоритет всегда отдаю хорошим результатам на турнирах “Большого шлема”. Так что цели не меняются. Из-за Олимпийских игр в 2024-м наш график стал ещё интенсивнее. Я хочу прибавить в физике, потому что это моя слабая сторона. На корте я тоже могу многое улучшить, потому что нам никогда не хватает времени, чтобы внедрять идеи моего тренера», — приводит слова Елены Рыбакиной Gulf News.

24-летняя Рыбакина — чемпионка Уимблдона 2022 года. В 2023 году Рыбакина завоевала два титула — на турнирах категории WTA-1000 в Риме (Италия) и Индиан-Уэллсе (США). Также в активе теннисистки выход в финал Открытого чемпионата Австралии, где Елена уступила Арине Соболенко из Беларуси.

Ожидается, что новый сезон представительница Казахстана откроет выступлением на турнире в австралийском городе Аделаида, который пройдет с 8 по 13 января.

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 Елена Рыбакина поделилась своими планами на сезон-2024
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