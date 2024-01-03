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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович впервые за шесть лет проиграл в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл австралийцу Алексу Де Минауру (4:6, 4:6) в первом матче в рамках четвертьфинала турнира United Cup.

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Источник: Reuters

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Де Минаур выполнил семь эйсов и допустил две двойные ошибки, сделав в каждом из сетов по одному брейку. Джокович сделал четыре эйса и допустил одну двойную ошибку.

На вчерашней тренировке у Джоковича возникли проблемы с правым запястьем, из-за чего по ходу матча он был вынужден взять медицинский тайм-аут. После проигрыша гейма на своей подаче при счете 4:5 в первом сете серб сообщил своему физиотерапевту, что чем больше он играет, тем сильнее боль.

Это поражение стало первым для Джоковича в Австралии с 2018 года, когда в четвертом круге Australian Open он неожиданно уступил корейцу Хен Чону (6:7, 5:7, 6:7). С тех пор серб не проигрывал в Австралии на протяжении 43 матчей, успев за это время четыре раза выиграть Australian Open, победить на турнире АТР в Аделаиде в прошлом году и выиграть со сборной Сербии Кубок АТР в 2020-м.

Для Де Минаура, занимающего 12-е место в рейтинге АТР, это первая победа в карьере над первой ракеткой мира. Кроме того, 24-летний австралиец одержал пятую победу над соперником из топ-5, имея при этом 26 поражений.

После победы Де Минаура Австралия повела в противостоянии с Сербией со счетом 1−0. Сегодня в рамках четвертьфинала пройдут еще два матча — представительница Сербии Ольга Данилович сыграет с Айлой Тамьянович, после чего Джокович и Данилович сыграют микст-матч с австралийской парой Сторм Хантер/ Мэттью Эбден.

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