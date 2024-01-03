Хачанов проиграл 69-й ракетке мира в первом матче в новом году

Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. Хачанов сделал десять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и также реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге АТР и на этом турнире получил второй номер посева. Руусувуори располагается в рейтинге на 69-й строчке.