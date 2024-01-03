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17:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов проиграл 69-й ракетке мира в первом матче в новом году

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл финну Эмилю Руусувуори (6:7, 6:2, 2:6) в матче второго круга турнира АТР в Гонконге.

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Источник: Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. Хачанов сделал десять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и также реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге АТР и на этом турнире получил второй номер посева. Руусувуори располагается в рейтинге на 69-й строчке.

В следующем круге Руусувуори сыграет с победителем матча между россиянином Павлом Котовым и итальянцем Лоренцо Музетти. Также на турнире в Гонконге выступает пятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублев, который посеян под первым номером. Завтра он сыграет с британцем Лиамом Броуди.

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 Хачанов проиграл 69-й ракетке мира в первом матче в новом году
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