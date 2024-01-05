Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Брисбене

В четвертьфинальном матче Андреева уступила чешке Линде Носковой со счетом 5:7, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Андреева впервые в карьере дошла до ¼ финала на турнирах по эгидой WTA.

В полуфинале Носкова встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Ранее она вышла в полуфинал после отказа россиянки Анастасии Потаповой продолжать четвертьфинальный матч из-за травмы. В другом полуфинале сыграют белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.