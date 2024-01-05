Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Барыс
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Салават Юлаев
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Дженоа
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Детройт
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Виннипег
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Флорида
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Айлендерс
15
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Колорадо
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Тампа-Бэй
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Калгари
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Ванкувер
21
Хоккей. НХЛ
6.01
Вашингтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
6.01
Нью-Джерси
Чикаго
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Питтсбург
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Баффало
16
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Коламбус
Б
23
Все события
Фоторепортажи
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Брисбене

16-летняя россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Брисбене.

Наверх
Источник: AP 2023

В четвертьфинальном матче Андреева уступила чешке Линде Носковой со счетом 5:7, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Андреева впервые в карьере дошла до ¼ финала на турнирах по эгидой WTA.

В полуфинале Носкова встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Ранее она вышла в полуфинал после отказа россиянки Анастасии Потаповой продолжать четвертьфинальный матч из-за травмы. В другом полуфинале сыграют белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Турнир в Брисбене завершится 7 января. Его общий призовой фонд составляет более $1,7 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Брисбене
Гонорар года: Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии до 200 млн...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь