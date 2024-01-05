Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Брисбене
16-летняя россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Брисбене.
16-летняя россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Брисбене.
В четвертьфинальном матче Андреева уступила чешке Линде Носковой со счетом 5:7, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Андреева впервые в карьере дошла до ¼ финала на турнирах по эгидой WTA.
В полуфинале Носкова встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Ранее она вышла в полуфинал после отказа россиянки Анастасии Потаповой продолжать четвертьфинальный матч из-за травмы. В другом полуфинале сыграют белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.
Турнир в Брисбене завершится 7 января. Его общий призовой фонд составляет более $1,7 млн.