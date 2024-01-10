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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина вырвала победу у соотечественницы Анны Калинской и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

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Источник: AP 2023

Матч ⅛ финала теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде между Касаткиной и Калинской продлился 2 часа и 44 минуты.

Дарья Касаткина уступила в первом сете, а по ходу второго проигрывала 0:4, но в итоге ей удалось выиграть второй и третий сет. Поединок завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:5. Анна Калинская во время матча несколько раз вызывала на корт медицинский персонал из-за проблем с шеей.

26-летняя Касаткина встретится в четвертьфинале соревнований с немкой Лаурой Зигемунд.

В прошлом году на этом турнире россиянка дошла до финала, но уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич.

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