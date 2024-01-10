Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Дарья Касаткина уступила в первом сете, а по ходу второго проигрывала 0:4, но в итоге ей удалось выиграть второй и третий сет. Поединок завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:5. Анна Калинская во время матча несколько раз вызывала на корт медицинский персонал из-за проблем с шеей.