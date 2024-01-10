Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Дарья Касаткина вырвала победу у соотечественницы Анны Калинской и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.
Российская теннисистка Дарья Касаткина вырвала победу у соотечественницы Анны Калинской и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.
Матч ⅛ финала теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде между Касаткиной и Калинской продлился 2 часа и 44 минуты.
Дарья Касаткина уступила в первом сете, а по ходу второго проигрывала 0:4, но в итоге ей удалось выиграть второй и третий сет. Поединок завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:5. Анна Калинская во время матча несколько раз вызывала на корт медицинский персонал из-за проблем с шеей.
26-летняя Касаткина встретится в четвертьфинале соревнований с немкой Лаурой Зигемунд.
В прошлом году на этом турнире россиянка дошла до финала, но уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич.