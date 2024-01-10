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17:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Александрова обыграла Веронику Кудерметову на турнире в Аделаиде

Российская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира.

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Источник: AP 2023

Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову во втором круге на турнире категории WTA 500 в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Кудерметова выступала под 8-м номером посева. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с первой сеянной на турнире Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Составы трех других четвертьфинальных пар: Дарья Касаткина (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия), Анастасия Павлюченкова (Россия) — Джессика Пегула (США), Марта Костюк (Украина) — Елена Остапенко (Латвия).

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