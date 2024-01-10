Александрова обыграла Веронику Кудерметову на турнире в Аделаиде

Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову во втором круге на турнире категории WTA 500 в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Кудерметова выступала под 8-м номером посева. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с первой сеянной на турнире Еленой Рыбакиной из Казахстана.