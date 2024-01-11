Касаткина из-за отказа соперницы сыграет в полуфинале в Аделаиде
Российская теннисистка Дарья Касаткина без борьбы вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде.
Российская теннисистка Дарья Касаткина без борьбы вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде.
Соперница россиянки по четвертьфиналу, немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, перед началом встречи снялась с турнира, в связи с чем Касаткина автоматически прошла в полуфинал.
За выход в финал 26-летняя спортсменка поборется с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и американкой Джессикой Пегулой.
Ранее Касаткина обыграла соотечественницу Анну Калинскую проигрывая по ходу встречи. Девушки провели на корте около трех часов, в результате чего Касаткина одержала победу в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 7:5.
Напомним, что в прошлом году Дарья Касаткина играла в финале, но уступила швейцарке Белинде Бенчич.