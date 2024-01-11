Касаткина из-за отказа соперницы сыграет в полуфинале в Аделаиде

Соперница россиянки по четвертьфиналу, немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, перед началом встречи снялась с турнира, в связи с чем Касаткина автоматически прошла в полуфинал.

За выход в финал 26-летняя спортсменка поборется с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и американкой Джессикой Пегулой.

Ранее Касаткина обыграла соотечественницу Анну Калинскую проигрывая по ходу встречи. Девушки провели на корте около трех часов, в результате чего Касаткина одержала победу в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 7:5.