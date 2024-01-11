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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина из-за отказа соперницы сыграет в полуфинале в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина без борьбы вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде.

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Источник: AP 2023

Соперница россиянки по четвертьфиналу, немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, перед началом встречи снялась с турнира, в связи с чем Касаткина автоматически прошла в полуфинал.

За выход в финал 26-летняя спортсменка поборется с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и американкой Джессикой Пегулой.

Ранее Касаткина обыграла соотечественницу Анну Калинскую проигрывая по ходу встречи. Девушки провели на корте около трех часов, в результате чего Касаткина одержала победу в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Напомним, что в прошлом году Дарья Касаткина играла в финале, но уступила швейцарке Белинде Бенчич.

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