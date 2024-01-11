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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Александрова, обыграв Рыбакину, вышла в ½ финала в Аделаиде

Россиянка Екатерина Александрова обыграла первую сеянную на турнире спортсменку.

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Источник: WTA

Екатерина Александрова со счетом 6:3, 6:3 победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в четвертьфинальном матче турнира WTA в австралийской Аделаиде.

Россиянка выступает на турнире без номера посева. В полуфинале Александрова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, обыгравшей в своем четвертьфинале украинку Марту Костюк.

В другом полуфинале встретятся россиянка Дарья Касаткина и Джессика Пегула из США. Американка обыграла в трех сетах еще одну представительницу России Анастасию Павлюченкову — 7:6 (7:1), 5:7, 4:6.

Полуфиналы намечены на 12 января. Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Общий фонд соревнований составляет 922,5 тысяч долларов. Действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла Касаткину. Российские спортсменки ни разу не выигрывали эти соревнования.

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