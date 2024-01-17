Умерла жена теннисиста Михаила Южного
Михаил и Юлия были женаты с 2008 года. У них трое детей — сыновья Максим и Игорь и дочь Милана.
Михаил и Юлия были женаты с 2008 года. У них трое детей — сыновья Максим и Игорь и дочь Милана.
Экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный сообщил о смерти своей жены Юлии.
«Это действительно так», — сказал Южный «Матч ТВ»
Ранее 17 января журналистка Сидни Шмерлер сообщила в соцсетях, что супруга Южного скончалась в Дубае после продолжительной болезни.
Южному 41 год, он завершил карьеру в 2018-м. Россиянин поднимался до восьмого места в мировом рейтинге, выиграл десять турниров ATP. В составе сборной России на его счету две победы в Кубке Дэвиса (2002, 2006).