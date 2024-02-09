Самсонова сыграет с Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале теннисного турнира в Абу-Даби.
Российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале теннисного турнира в Абу-Даби.
Ранее в матче ¼ финала вторая ракетка России Людмила Самсонова обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.
В другом четвертьфинале представительница Казахстана Елена Рыбакина оказалась сильнее испанки Кристины Букши. Пятая ракетка мира обыграла Букшу в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 4 минуты.
В прошлом году Самсонова дошла до финала этого турниира, но уступила в решающем матче швейцарке Белинде Бенчич.
Еще одна пара полуфиналисток определится в матчах ¼ финала между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и представительницей Туниса Онс Жабер, а также россиянкой Дарьей Касаткиной и румынкой Сораной Кырстей.
Турнир категории WTA-500 в Абу-Даби завершится 11 февраля, его призовой фонд составляет более $920 тыс.