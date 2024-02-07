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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

В матче ⅛ финала была обыграна соперница из США.

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Источник: Reuters

На турнире в Абу-Даби Дарья Касаткина со счетом 6:3, 7:5 обыграла Эшлин Крюгер из США.

В четвертьфинале Дарья Касаткина сыграет против победительницы пары Сорана Кырстя (Румыния) — Мария Саккари (Греция).

Касаткина занимает 14-ю строчку в рейтинг WTA, это наивысшая позиция среди российских теннисисток.

Действующей победительницей турнира в Абу-Даби является представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая в 2023 году в финале обыграла другую теннисистку из России — Людмилу Самсонову.

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