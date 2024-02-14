Павлюченкова обыграла чемпионку Уимблдона на турнире в Дохе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240486&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

32-летняя Павлюченкова одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту. Напомним, Вондроушова является действующей чемпионкой Уимблдонского турнира, в прошлом году в финале она выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер.

В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и чешкой Катериной Синяковой.

Анастасия Павлюченкова занимает 32-е место в мировом рейтинге. В 2021 году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.