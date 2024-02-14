Павлюченкова обыграла чемпионку Уимблдона на турнире в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в ⅛ финала на турнире в Дохе.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в ⅛ финала на турнире в Дохе.
32-летняя Павлюченкова одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту. Напомним, Вондроушова является действующей чемпионкой Уимблдонского турнира, в прошлом году в финале она выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер.
В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и чешкой Катериной Синяковой.
Анастасия Павлюченкова занимает 32-е место в мировом рейтинге. В 2021 году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Открытый чемпионат Катара, который проходит в Дохе, относится к категории WTA 1000, его призовой фонд составляет $3,2 млн. Соревнования завершатся 17 февраля.