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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлюченкова обыграла чемпионку Уимблдона на турнире в Дохе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в ⅛ финала на турнире в Дохе.

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32-летняя Павлюченкова одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту. Напомним, Вондроушова является действующей чемпионкой Уимблдонского турнира, в прошлом году в финале она выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер.

В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и чешкой Катериной Синяковой.

Анастасия Павлюченкова занимает 32-е место в мировом рейтинге. В 2021 году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Открытый чемпионат Катара, который проходит в Дохе, относится к категории WTA 1000, его призовой фонд составляет $3,2 млн. Соревнования завершатся 17 февраля.

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