Действующий чемпион турнира в Дохе Медведев снялся с турнира
Финалист Australian Open-2024 и действующий победитель турнира в Дохе российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира.
Финалист Australian Open-2024 и действующий победитель турнира в Дохе российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира.
В этом году турнир категории АТР 250 пройдет в столице Катара с 19 по 24 февраля.
«К сожалению, мне не удастся защитить свой титул в Дохе в этом году. Я еще не готов на 100% к соревнованиям. Приношу извинения организаторам турнира, спонсорам мероприятия и болельщикам, которые всегда так хорошо относились ко мне, когда я был в Дохе. Мне нравится играть здесь, и я с нетерпением жду возможности вернуться сюда в будущем», — написал Медведев в одной из своих соцсетей.
Медведев занимает третью строчку в мировом рейтинге. В этом сезоне он дошел до финала первого в сезоне турнира Большого шлема, но уступил в решающей встрече итальянцу Яннику Синнеру.