Действующий чемпион турнира в Дохе Медведев снялся с турнира

«К сожалению, мне не удастся защитить свой титул в Дохе в этом году. Я еще не готов на 100% к соревнованиям. Приношу извинения организаторам турнира, спонсорам мероприятия и болельщикам, которые всегда так хорошо относились ко мне, когда я был в Дохе. Мне нравится играть здесь, и я с нетерпением жду возможности вернуться сюда в будущем», — написал Медведев в одной из своих соцсетей.