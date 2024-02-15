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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Действующий чемпион турнира в Дохе Медведев снялся с турнира

Финалист Australian Open-2024 и действующий победитель турнира в Дохе российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира.

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Источник: Reuters

В этом году турнир категории АТР 250 пройдет в столице Катара с 19 по 24 февраля.

«К сожалению, мне не удастся защитить свой титул в Дохе в этом году. Я еще не готов на 100% к соревнованиям. Приношу извинения организаторам турнира, спонсорам мероприятия и болельщикам, которые всегда так хорошо относились ко мне, когда я был в Дохе. Мне нравится играть здесь, и я с нетерпением жду возможности вернуться сюда в будущем», — написал Медведев в одной из своих соцсетей.

Медведев занимает третью строчку в мировом рейтинге. В этом сезоне он дошел до финала первого в сезоне турнира Большого шлема, но уступил в решающей встрече итальянцу Яннику Синнеру.

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Действующий чемпион турнира в Дохе Медведев снялся с турнира
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