Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Дохе

В ¼ финала турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более 3,2 млн долларов российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 7:5, 6:4.

В полуфинале Анастасия сыграет с победительницей встречи между канадкой Лейлой Фернандес и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

32-летняя Павлюченкова занимает 32-е место в мировом рейтинге. На счету россиянки 12 титулов WTA. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2021 году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте вместе с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.