Анна Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA

Калинская вошла в топ-25 спортсменок и теперь занимает 24-ю строчку в рейтинге WTA.

На прошедшей неделе Анна Калинская дошла до финала турнира в Дубае, где проиграла итальянке Жасмин Паолини. Для россиянки это был первый финал турнира категории WTA 1000. На пути к нему россиянка обыграла трех теннисисток из топ-10, в том числе первую ракетку мира польку Игу Свентек.