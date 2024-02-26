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10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Анна Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская, вышедшая в финал турнира в Дубае, поднялась на 16 позиций в мировом рейтинге.

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Источник: Reuters

Калинская вошла в топ-25 спортсменок и теперь занимает 24-ю строчку в рейтинге WTA.

На прошедшей неделе Анна Калинская дошла до финала турнира в Дубае, где проиграла итальянке Жасмин Паолини. Для россиянки это был первый финал турнира категории WTA 1000. На пути к нему россиянка обыграла трех теннисисток из топ-10, в том числе первую ракетку мира польку Игу Свентек.

Также на одну строчку в рейтинге WTA поднялась первая ракетка России Дарья Касаткина, теперь она занимает 12-е место и Екатерина Александрова, которая сейчас располагается на 16-м месте. Людмила Самсонова осталась на 15-й строчке, а Вероника Кудерметова на 19-й.

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