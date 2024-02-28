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12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов сравнил Москву с Дубаем, где сейчас проживает

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал чем Дубай, в котором он живет шесть месяцев в году, отличается от Москвы.

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Источник: Reuters

«Я всегда говорил, что Москва — это один из лучших городов в мире. Хотели бы с семьей жить там, но я уехал достаточно давно из-за теннисной карьеры. Еще в 16 лет. Начал тренироваться за границей. До 16 лет жил в Москве и тренировался в “Спартаке”. Условия в Москве такие, что тренируешься в зале восемь месяцев в году, а мы 12 месяцев в году играем на солнце. Это первая причина.

Что же касается разницы между Дубаем и Москвой. Я ощущаю так: Дубай — это Москва на море. Сейчас здесь очень много россиян, русскоговорящих. Опять же, это давно стало местом, куда все русские ехали, [люди] из Казахстана, стран СНГ. И просто здесь много европейцев, американцев. Мне здесь комфортно. Шесть месяцев в году живем здесь. Потом, когда у нас европейская серия, с апреля по август, мы перебираемся в Европу. Удобнее летать.

Когда были турниры в Санкт-Петербурге, Москве, китайская серия проводилась, было удобно. В этот период до сих пор прилетаем в Москву. И после Австралии я прилетал в Москву на несколько дней. У меня там вся семья, друзья», — приводит слова Хачанова ТАСС.

Сейчас Хачанов принимает участие на турнире категории АТР 500 в Дубае. Сегодня, 28 февраля, в матче второго круга он встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

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