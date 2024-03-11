Рублев проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

В мужской сетке турнира из россиян остался лишь Даниил Медведев. Он проведет матч третьего круга с американцем Себастьяном Кордой. В прошлом году Медведев дошел до финала соревнований, но в решающей встрече уступил испанцу Карлосу Алькарасу.