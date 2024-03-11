Рублев проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев проиграл в матче третьего круга в двух сетах.
Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев проиграл в матче третьего круга в двух сетах.
Рублев не смог обыграть чешского теннисиста Иржи Легечку. Встреча закончилась со счетом 4:6,4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 13 минут.
В следующем круге Легечка сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
В мужской сетке турнира из россиян остался лишь Даниил Медведев. Он проведет матч третьего круга с американцем Себастьяном Кордой. В прошлом году Медведев дошел до финала соревнований, но в решающей встрече уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.